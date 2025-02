Ilrestodelcarlino.it - Magliette della Serie A contraffatte, sequestrate più di 800 divise

Carpi (Modena), 24 febbraio 2025 - Producevano maglie da calcio del Torino eFiorentina, oltre al logo dell'Udinese, senza averne la concessione. La Guardia di Finanza ha così provveduto a sequestrare tutto il materiale, 823 prodotti non autorizzati. Questo è quanto accaduto l'altro giorno, quando le Fiamme Gialle, impegnate in attività finalizzate al contrasto al commercio di prodotti contraffatti e non sicuri, hanno controllato alcune imprese. In particolare, una ditta di Carpi, secondo le indagini dei Finanzieri, produceva maglie da calcio storiche di squadreA, come Torino e Fiorentina, senza averne i permessi e lo stesso accadeva anche con i loghi di altre squadre, come l'Udinese. La Guardia di Finanza ha così interpellato un perito che ha confermato il confezionamento dei prodotti in assenza dell’autorizzazione da parte dei titolari dei marchi.