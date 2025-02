Fanpage.it - Madre segna con lo spray la strada per aiutare il figlio a tornare da scuola. I dubbi dei genitori: “Pericoloso”

Leggi su Fanpage.it

Per protestare contro il disservizio del trasporto scolastico, una mamma americana ha dipinto un percorso fluorescente tra la fermata dellobus e la sua abitazione perildi sei anni aa casa. Moltitemono però che l'idea potrebbe rappresentare un pericolo per la sicurezza del piccolo: "Stai lasciando una mappa per chiunque voglia seguirlo".