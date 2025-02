Ilrestodelcarlino.it - Macerata, arriva una sconfitta che brucia. E adesso la classifica inizia a preoccupare

3 BANCAFISIOMED 1 GRUPPO CONSOLI SFERC : Erati 7, Cavuto 20, Tiberti, Tondo 18, Cominetti 10, Cargioli 15, Raffaelli 3, Manessi, Hoffer (L1). NE: Bonomi, Bettinzoli, Bisset Astengo, Franzoni (L2). All. Zambonardi. BANCAFISIOMED: Pozzebon, Marsili 3, Ichino 1, Ferri 2, Valchinov 12, Ottaviani 11, Fall 9, Dimitrov 1, Klapwijk 15, Berger 11, Gabbanelli (L1). NE: Sanfilippo, Palombarini (L2). All. Castellano. Arbitri: Sergio Jacobacci e Giorgia Spinnicchia Parziali: 25-17, 25-23, 16-25, 25-21 Note: Battute punto4 con 11 errori, Brescia 7 con 18 errori. Muri punto9, Brescia 7. Attacco punto46%, Brescia 50%. Ricezione positiva51% (33% perfetta), Brescia 42% (26%). Mvp: Cavuto Vince la squadra del Gruppo Sferc Consoli Brescia, seconda forza dell’A2, sulla BancaFisiomed che mastica amaro per non avere concretizzato certe occasioni, specialmente nel secondo set.