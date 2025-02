Movieplayer.it - Maccio Capatonda in crisi d'identità nel trailer della nuova serie Sconfort Zone

Lo show arriverà su Prime Video il 20 marzo e vede unche ha perso la propria ispirazione Prime Video ha diffuso in streaming ile il poster ufficiali di, ladidisponibile in esclusiva su Prime Video dal 20 marzo in 6 episodi. Nel filmato si scopre che nellainterpreta se stesso in un periodo di fortedi ispirazione finché incontra lo psicologo Arnaldo Braggadocio che lo sottoporrà a dure prove settimanali per riappropriarsi del disagio. A cosa sarà dispostoper ritrovare la creatività e scrivere la sua prossimatv? Oltre al protagonista, nel cast troviamo anche Francesca Inaudi, Giorgio Montanini, Valerio Desirò, Camilla .