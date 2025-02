Ilfattoquotidiano.it - “Ma perché urli sempre? Non c’è bisogno di urlare così”: Giorgia svela l’aneddoto sul concerto con Ornella Vanoni – VIDEO

Dopo le osservazioni di Mogol, quelle di. “Ma?“.l’iconica cantante ha commentato un’esibizione di. Lo ha rivelato l’artista romana ospite a “Che tempo che fa” nella puntata andata in onda domenica 23 febbraio sul Nove. Un divertente aneddoto cheha raccontato in questi termini: “Abbiamo fatto uninsieme dirette dal maestro Vessicchio. Io e lei ci alternavamo, ognuna cantava le sue cose, poi delle cose insieme, a un certo punto canto una canzone di Aretha Franklin in cui spingevo, finisco, applauso, lei era seduta lì e fa: ‘Ma? Quanto, non c’èdi’“. Un’osservazione che però, almeno oggi,ha ammesso di condividere in parte: “La amo, fu stupenda. Aveva anche un po’ ragione, però lei è unica”.