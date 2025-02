Ma Elga che dice? Diego Daddi la notizia dall’ex Uomini e Donne | Cosa faccio adesso

Leggi su Caffeinamagazine.it

edEnardu formano una delle coppie più longeve della storia di. Sono diventati noti nell’edizione 2007/2008 del dating show di Maria De Filippi: lei aveva scelto Marcelo Fuentes, che le rifilò un no, e lui era corteggiatore di Claudia Piumetto. Dopo l’esperienza a UeD hanno iniziato a frequentarsi e nell’ottobre 2017 sono diventati marito e moglie.A ottobre 2023, però, c’è stata una battuta d’arresto. Come un fulmine a ciel sereno, l’ex corteggiatore aveva dato ladella rottura, confermata poi anche dalla sorella di Serena Enardu. Sui socialaveva mostrato un’immagine delle sue valigie all’ingresso di una casa e la frase che ha confermato la crisi: “Riparto da qui con le ossa rotte e il cuore a pezzi”.Leggi anche: “Sono io che me ne vado”.