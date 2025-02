Ma che ti importa di lei Grande Fratello Stefania non gioca per unire il gruppo Anzi

Leggi su Caffeinamagazine.it

attesa in Casa e fuori per la nuova puntata del. Stasera Alfonso Signorini chiuderà il televoto e proclamerà il nome del nuovo eliminato. Il risultato è più incerto che mai. A rischio, infatti, ci sono alcuni dei protagonisti più forti di questa edizione del reality show di Canale 5: Iago Garcia, Giglio, Shaila Gatta e Chiara Cainelli. Insieme a loro, anche Mattia Fumagalli, che è entrato nel gioco da poche settimane, ma è già uno degli inquilini più amati dal pubblico.Dentro la casa intanto si tessono strategie.Orlando e Mattia, nel giardino, chiacchierano e espongono il loro punto di vista su determinate situazioni che accadono in Casa. L’inquilino ammette di essere rimasto male per le critiche ricevute da Shaila e, se da un lato vorrebbe confrontarsi con lei per ricevere delle spiegazioni, dall’altro non sente il desiderio di chiarire, convinto che non ci sia la volontà di un confronto.