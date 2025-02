Liberoquotidiano.it - Lusso, storia e cultura tra le Alpi bavaresi

Lesi trovano nel sud della Germania, al confine con l'Austria e comprendono montagne spettacolari come lo Zugspitze, la vetta più alta della Germania. Sono una meta popolare per escursioni, sci e sport all'aperto tutto l'anno. La regione è caratterizzata da laghini, foreste e pittoreschi villaggi con architettura tradizionale bavarese. Oltre alla natura, offrono anche, con castelli come Neuschwanstein e monasteri secolari. Qui troviamo Schloss Elmau, un'icona dell'ospitalità delimmersa nello scenario mozzafiato delle, un luogo dovee benessere si intrecciano per offrire un'esperienza unica nel suo genere. Costruito nel 1916 dal teologo e filosofo Johannes Müller, il castello nacque come un rifugio intellettuale e spirituale, un centro per la riflessione e l'incontro tra pensatori, artisti e scrittori dell'epoca.