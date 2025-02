Lortica.it - Lupi, allarmi e allarmismi: il teatro dell’assurdo

Che ci sia un’emergenza lupo in Italia o, più specificamente, ad Arezzo? No, non c’è nessuna emergenza. Ma se si chiama “Emergenza Lupo Arezzo” e si lancia un’operazione dal nome altisonante come “Wolf Alert”, allora l’smo è servito su un piatto d’argento. Cacciatori, politici locali, cittadini timorosi e chi più ne ha, più ne metta: tutti pronti a scendere in campo con torce e forconi virtuali contro un animale che, a detta della scienza, non rappresenta un pericolo per l’uomo. Ma, si sa, quando la paura si trasforma in propaganda, la verità diventa un dettaglio trascurabile.Il monitoraggio del lupo è fondamentale, nessuno lo nega. Ma quando si traveste un’operazione di raccolta dati con una campagna di puro terrorismo psicologico, allora bisogna porsi delle domande. “Un branco di ottoavvistato a pochi passi dall’abitato” suona come una scena di un horror di serie B, ma la realtà è ben diversa.