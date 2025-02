Iodonna.it - «L'uomo con cui ho realizzato tutti i miei sogni»

Serena Rossi ha raccontato a Verissimo la storia d’amore con il marito Davide Devenuto. Entrambi attori, 52 anni lui e 39 lei, si sono conosciuti sul set di Un posto al sole. E non si sono più lasciati: legati dal 2008, nel 2016 hanno avuto un figlio, Diego. E nel 2023 si sono sposati a Roma in gran segreto, con una cerimonia per pochi intimi. Serena Rossi torna in “Mina Settembre 3”: in anteprima la clip del matrimonio X Leggi anche › Serena Rossi e Davide Devenuto presto sposi, Mara Venier fa da sensale di matrimonio Serena Rossi: «Davide Devenuto l’amore della mia vita»«Stiamo insieme da 17 anni, sposati da due» ha raccontato l’attrice, cantante e conduttrice ospite di Silvia Toffanin.