Luna di miele con mamma la recensione della commedia no spoiler

Lucas sta per sposare la sua fidanzata, ma come nel peggiore degli incubi la futura sposa lo abbandona proprio sul simbolico altare del comune. Una chiamata del suo ex infatti la convince a fuggire con lui, lasciando il malcapitato Lucas ben più che sconsolato.Ma come già sottintende il titolo del film, ovverodicon, nulla è perduto. O almeno non vanno buttati all’aria i soldi spesi per celebrare il mancato lieto evento, con quel viaggio di nozze che si ha da fare comunque ad ogni costo. Soltanto che a partire con il protagonista sarà. per l’appunto.sua madre Lily! In quella vacanza già prenotata sull’isola di Mauritius, un evento per sole coppie, Lucas e Lily dovranno fingere di essere marito e moglie, con conseguenze del tutto imprevedibili.dicon, la: questo l’ho già vistoTutto, fin dalla prima scena con il matrimonio annullato a un secondo dal fatidico sì, ha un ché di forzato che lo rende potenzialmente irricevibile a uno spettatore un pizzico smaliziato.