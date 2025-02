Lettera43.it - L’ultima di Lollobrigida: «Il vino fa male? Anche l’abuso d’acqua può portare alla morte»

Marcava visita da un po’, ma ecco servitagaffe di Francesco, critico nei confronti della proposta della Commissione europea di inserire avvertenze sulle etichette delle bevande alcoliche. Durante un intervento agli Stati generali del, il ministro ha letto i risultati di uno studio inglese, affermando: «, avvertono da Londra, può avere conseguenze molto negative, addirittura pericolose .. E uno dice: ammazza, ilquante cose fa? No, questa è l’acqua.di acqua può». Ha poi ironizzato sulla possibilità di dover apporre etichettermistichesulle bottiglie, scatenando reazioni e polemiche. View this post on Instagram A post shared by Selvaggia Lucarelli (@selvaggialucarelli)Le gaffe di: dalle «cene ben organizzate per evitare guerre», ai «poveri che mangiano meglio dei ricchi»Parole che oltre ad attirare le ironie social, hanno ricevute forti critiche dall’opposizione, Stefano Vaccari, capogruppo del Partito democratico in commissione AgricolturaCamera, ha definito la dichiarazione «una vera e propria boutade».