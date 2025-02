Serieanews.com - Lukaku è un (non) caso: il dato che certifica la sua importanza per il Napoli

Ilin difficoltà,non segna: cosa sta succedendo? Antonio Conte deve ritrovare il “suo” Romelu, e unlo dimostra molto beneè un (non): ilchela suaper il(Foto: LaPresse) – serieanews.comC’è sempre un momento nella stagione in cui tutto sembra andare storto. Per il, quel momento è adesso. Dopo aver infilato sette vittorie di fila, gli azzurri hanno rallentato bruscamente, raccogliendo appena tre punti nelle ultime quattro partite.Parlare di crisi sarebbe un’esagerazione, ma il campanello d’allarme è suonato. L’Inter ora è davanti, ma a un solo punto di distanza, e lo scontro diretto all’orizzonte potrebbe cambiare il corso della stagione.Antonio Conte non ha nascosto il problema: la squadra sta soffrendo cali di concentrazione e di aggressività.