Secoloditalia.it - Luigi Mangione, da omicida a rockstar: al via (nel delirio dei fans…) il processo per l’omicidio del manager

Leggi su Secoloditalia.it

Una marea umana si è riversata davanti alla Corte Penale di New York. Striscioni, cori, rabbia. «libero», «Smettete di negare, la gente sta morendo» e ancora «Ail sistema». I manifestanti sfidano il gelo per una battaglia che ormai ha travalicato i confini del tribunale:, il 26enne siciliano accusato deldel Ceo di UnitedHealthcare Brian Thompson, è diventato il volto di una lotta contro il sistema sanitario americano. Per molti, un prigioniero politico più che un imputato.Il verdetto della piazzaTra la folla, una giovane donna grida al megafono: «Mio padre sta morendo di cancro al fegato e l’assicurazione non copre le spese!». Un altro manifestante rincara la dose: «Al diavolo UnitedHealthcare, su questo siamo tutti d’accordo!». Uomini, donne, giovani e anziani si stringono sotto il cielo plumbeo di Manhattan, mentre dentro l’aula il giudice Gregory Carro respinge la richiesta della difesa di togliere le catene all’imputato.