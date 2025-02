Tuttivip.it - “Lui là sotto poca roba”. Imbarazzo al Grande Fratello, la concorrente sotterra il maschietto della casa (Video)

Leggi su Tuttivip.it

Durante una serata di sabato, i gieffini hanno deciso di ravvivare l’atmosfera proponendo una variante del giocoverità, che ha portato alla luce situazioni decisamente trash, soprattutto per Shaila Gatta e Tommaso Franchi. Federico Chimirri e Mattia Fumagalli avevano spiegato ai due coinquilini la regolasfida, precisando: “Dovete elencare tre difetti di una persona che però non diresti mai in occasioni normali, adesso devi essere schietta e dire tutto. Cose vere che non direste mai in faccia l’uno all’altro. Non robe banali, ma anche cose che non avete mai avuto il coraggio di dire all’altro”.Con un tono inizialmente misurato, Shaila ha fatto la sua prima osservazione: “Russi un botto. Più cattiva? Ok colpisco. Non parli mai con me. Non fai più le focacce e questo è molto male, anche se sei bravo, certe volte sei un po’ str0**o”.