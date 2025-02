Fanpage.it - L’Ue vuole rimandare la carbon tax, la tassa sulle aziende che inquinano va verso il rinvio al 2027

Nel 2023, l'Unione europea aveva approvato latax per far pagare leche importano dei beni che producono molto CO2. È già attiva, in una fase transitoria, e dovrebbe entrare a pieno regime nel 2026. Ma la nuova Commissione Ue proporrà di rimandarla di un anno, e anche di abbassarla, inserendo una soglia sotto la quale non sarà necessario pagarla.