Ilfoglio.it - L'Ucraina rimane il miglior investimento per la sicurezza europea

Leggi su Ilfoglio.it

Esattamente tre anni fa, la Russia di Vladimir Putin dava inizio alla sua guerra di aggressione contro l', riportando la guerra espansionista sul vecchio continente e mettendo in discussione l'architettura di. Sorprendendo tutti, Volodymyr Zelensky e il suo popolo non solo hanno resistito, ma sono riusciti a respingere le forze russe in diverse parti del paese, dalla periferia di Kyiv a Kherson. Nel terzo anniversario della guerra, la resistenza dell'rischia di essere compromessa da un accordo tra Donald Trump e Vladimir Putin alle spalle degli ucraini e alle spalle degli europei. Diversi leader dell'Ue – tra cui Antonio Costa e Ursula von der Leyen – oggi saranno a Kyiv per mostrare la loro solidarietà al popolo ucraino. Un nuovo pacchetto di aiuti fino a 20 miliardi di euro potrebbe essere annunciato.