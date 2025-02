Ilfattoquotidiano.it - L’Ucraina 3 anni dopo | “Con Kiev fino alla vittoria”: le promesse di “pace giusta” dell’Ue finite in macerie. E a guadagnarci saranno solo gli Usa

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il 2025 è per tutti i protagonisti del conflitto in Ucraina “l’anno della“. Lo ha definito così Volodymyr Zelensky, ha fatto lo stesso Vladimir Putin, anche diversi leader europei, tra cui il ministro degli Esteri Antonio Tajani, hanno dichiarato di esserne convinti. Uno stravolgimento della narrativa se si pensa chea novembre 2024 la promessa era quella di una guerra senza sconti. Il motivo è semplice: con l’arrivo di Donald Trump,Casa Bianca è cambiato tutto. La priorità di Washington, adesso, è chiudere il conflitto, non importa a quali condizioni, smettere di spendere denaro per il sostegno ae, possibilmente,anche qualcosa. Il ciclone Trump era tutt’altro che inaspettato, era visibile da almeno un anno, ma nonostante ciò i partner del, Europa in testa, lo hanno ignorato, hanno sperato chefine non colpisse proprio loro, e hanno così continuato a promettere sostegno incondizionato a, a ribadire che sarebbero andatiin fondo, ““, pur sapendo che col nuovo presidente molto sarebbe cambiato.