Lucio Corsi all’Eurovision il tifo di Damiano David | Tutti uniti per lui E l’artista valuta di cantare in inglese

«Artisti, stampa, pubblico,per supportare», non un endorsement qualsiasi ma l’unico che davvero conta., voce dei Maneskin, al momento preso da un’esperienza solista, su X da il proprio appoggio ain vista del prossimo Eurovision Song Contest. Perché dopo il forfait di Olly, vincitore del Festival di Sanremo, quindi primo candidato, sarà il cantautore toscano a rappresentare l’Italia a Basilea, in Svizzera, dal 13 al 17 maggio. D’altra partesa benissimo che importanza può avere fare bella figura in quel contesto internazionale, per i suoi Maneskin segnò certamente la svolta, il trampolino di lancio verso uno status musicale globale, come quello che la band romana ha costruito in seguito, raggiungendo vette fino a quel momento inimmaginabili.