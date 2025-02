Dilei.it - Lucio Corsi all’Eurovision 2025, il sostegno dei colleghi: da Damiano David a Mietta

Un secondo posto al Festival di Sanremoe la consapevolezza di essere stato una delle sorprese più belle di una kermesse che gli ha permesso di farsi conoscere e apprezzare a livello nazionale.sta vivendo un periodo di grandissime soddisfazioni, coronato dalla possibilità di rappresentare l’ItaliaSong Contest.Il cantante, che ha accettato di prendere parte alla manifestazione dopo la rinuncia di Olly, ha pubblicato un bellissimo messaggio sui social, ottenendo ildi tantissimie volti dello spettacolo pronti a tifare per lui nel corso della manifestazione a Basilea.annuncia la presenzaSi può dire chesia salito su una giostra di emozioni che non sembra volersi fermare. Il cantante toscano, dopo aver incantato gli spettatori di Sanremotanto da ottenere il secondo posto della classifica e un premio della critica con la sua Volevo essere un duro e con il duetto insieme a Topo Gigio, si prepara per rappresentare l’ItaliaSong Contest