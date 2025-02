Lanazione.it - Luci e colori nel “Carnevale dei ragazzi“. Festa a Sant’Eraclio per la seconda sfilata

Nelladelle gigantesche creazioni allegoriche in cartapesta il “dei“ di San’Eraclio ha fatto registrare una massiccia presenza di pubblico per la rassegna più antica dell’Umbria, che quest’anno vanta il patrocinio sia della Giunta che del Consiglio regionale. Ieri ale vie della Città delsi sono animate di esuberanti, originali e variopinti gruppi mascherati: “Dal Messico con furore“, “Mercoledì, la stravagante famiglia Adams“, “Uomini e donne del futuro“, “Procaci infermiere“, “Umpa Lumpa“, “Bucanieri all’arrembaggio“, “Cinesi, Draghi serpeggianti e Riscio“. Coloro che si sono riversati nel centro storico della frazione folignate sono stati coinvolti in un’atmosfera, goliardica, trasgressiva, sarcastica, ironica. La folla stupita per le grandiose creazioni allegoriche di cartapesta: Non aprite quel cancello (Cantiere Cartoons), Intelligenza Artificiale (Cantiere I Matti), La mia grossa grassa sanità privata (Cantiere Area 51), Willy Wonka e la fabbrica del divertimento, (Cantiere I Pluss), I Pirati (Cantiere We Can), Dall’Oriente con il trattore.