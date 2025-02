Thesocialpost.it - Lucca, ritrovata la 15enne scomparsa: Gaia Celoni era su un treno

– Ore di grande apprensione per ladi, la quindicenne di cui si erano perse le tracce sabato sera, si sono concluse con un lieto fine. La ragazza è statadai carabinieri su un, nella serata di domenica, dopo 24 ore di ricerche che hanno mobilitato forze dell’ordine, cittadini e istituzioni.La vicenda ha avuto inizio sabato sera alle 20:30, quando la madre dil’ha accompagnata in auto a Porta San Pietro, uno degli accessi al centro storico die luogo di ritrovo per molti giovani. La ragazza aveva detto ai genitori che si sarebbe incontrata con un’amica, ma di lei si sono perse le tracce subito dopo. Il cellulare risultava spento e, col passare delle ore, l’ansia dei familiari è aumentata.L’appello del padre e la mobilitazione sui socialDomenica mattina, il padre Fabioha lanciato un appello disperato sui social, diffondendo una foto della figlia e chiedendo a chiunque avesse notizie di contattare immediatamente le forze dell’ordine.