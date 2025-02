Inter-news.it - Lucca opzione concreta per l’Inter. Cifre e possibilità future! – SM

Lorenzosta vivendo la stagione della consacrazione con la maglia dell’Udinese: oltre ai gol, il calciatore sta affrontando un percorso volto alla piena maturazione personale, conche segue con attenzione il suo profilo.IL PUNTO – Lorenzoè uno dei nomi seguiti dalper rinforzare il reparto offensivo in estate. Il calciatore dell’Udinese ha siglato 10 reti in 24 presenze stagionali, aiutando la squadra friulana a raggiungere una posizione di classifica tale da consentirle di affrontare con maggiore serenità il futuro. Dal punto di vista della crescita personale, l’attaccante italiano ha dimostrato di dover ancora superare uno step per poter ambire a giocare in una big. L’episodio relativo al calcio di rigore sottratto a Florian Thauvin, con l’ira del tecnico Kosta Runjaic che lo ha sostituito immediatamente dopo la sua trasformazione dal dischetto, testimonia infatti una maturità ancora da acquisire.