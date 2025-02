Oasport.it - Luca Nardi ripescato nel tabellone principale a Dubai: il pesare può prendersi una rivincita

Leggi su Oasport.it

avrà una nuova opportunità. Ilse (n.79 del mondo) sarà parte deldell’ATP500 di, andando ad arricchire il contingente italiano che poteva contare su Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego, che quest’oggi farà il proprio esordio contro il greco Stefanos Tsitsipas.ha dovuto affrontare il percorso delle qualificazioni e l’esito finale non era stato dei migliori, vista la sconfitta contro l’ungherese Marton Fucsovics (n.88 del mondo) con lo score di 7-6 (5) 6-4. Ebbene, la sorte ha sorriso da un certo punto di vista all’azzurro e in maniera particolare.Sì, perché il forfait di ieri del britannico Jack Draper, finalista a Doha e bisognoso di riposo dopo la partita persa contro il russo Andrey Rublev, ha permesso adi tornare in sella e di accedere al main draw da lucky loser.