Lube La finale di Challenge Cup è l’obiettivo

Il lungo trasfertone della, iniziato mercoledì partendo per Padova, proseguito venerdì approdando a Trento, ieri ha compiuto uno step, passando dal pullman all’aereo per volare direzione Turchia. Il trittico di match ravvicinati sta per riservare la sfida più importante, domani infatti alle 14 italiane i biancorossi giocano ad Ankara il ritorno della semidiCup contro lo Spor Toto. Il duello che decreterà la finalista della terza competizione continentale in ordine di importanza. Civitanova è strafavorita, anzitutto perché è più forte, poi perché ha vinto 3-0 l’andata e pertanto le sarà sufficiente ottenere due set domani per conquistare l’ultimo atto. Coach Medei, che nel 2021 con un’altra squadra di Ankara, lo Ziraat, ha vinto il titolo nazionale, mette in guardia i suoi ragazzi: "Ci attende una battaglia tostissima, lo so perché conosco molto bene l’avversario e anche l’ambiente che ci aspetta.