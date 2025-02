Lopinionista.it - Louis Lou, da Parma una passione “Indelebile” per la musica

– Luigi Orfanò, in arteLou, è un ragazzo di 35 anni nato e cresciuto a. Inizia ad avere laper il canto e per lain giovanissima età cantando nelle recite scolastiche. A 16 anni comincia a cimentarsi nella scrittura e approcciandosi al rap scrive i suoi primi brani. Dai 18 ai 20 anni viene seguito da un agenzia di Milano che le da l’opportunità di potersi esibire in live in vari locali dove comincia a prendere confidenza con il palco e con il pubblico.Per un po’ di anni, a causa di varie vicissitudini, accantona il suo sogno, ma è all’età di 34 anni che capisce finalmente che i sogni non si devono mai accantonare e che vuole lottare fino alla fine per ciò che lo rende più felice e libero, così ricomincia a scrivere approcciandosi stavolta a quello che, veramente, e’ più vicino alla sua anima artisticale: su note pop, r&b comincia a scrivere i suoi nuovi testi e finalmente, nel 2024, riesce a fare uscire il suo primo inedito “”.