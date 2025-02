Anteprima24.it - Lotto, doppietta da oltre diecimila euro ciascuno ad Avellino

Tempo di lettura: < 1 minuto, in Campania vincite per45milaCampania protagonista delcon i premi più importanti che superano i 45mila. Come riporta Agipronews, vinti 14milain Corso Vittorio Emanuele ad Afragola, in provincia di Napoli,11milaa Cardito (NA) in via Don Gaetano Capasso e unadaadin via Cristoforo Colombo. L'ultimo concorso delha distribuito premi per 6,1 milioni di, per un totale di 210,9 milioni dida inizio 2024.