"Loro hanno creato più occasioni. Ma noi bravi a colpire nei momenti decisivi"

Alla fine Michele Fucili mostra il solito atteggiamento saggio e prudente, riconoscendo che forse una vittoria così rotonda non rispecchia fino in fondo quel che s’è visto in campo. Sentiamolo: "Oggi la vittoria è stata netta nel punteggio, ma non nel gioco, nel senso che è stata una partita combattuta nella quale entrambe le squadreun sacco di. E se devo dire la verità, la Recanatese ne ha create anche più di noi, solo che noi siamo statinel concretizzarle, anche se magari qualcuna la potevamo sfruttare meglio per chiudere i conti un po’ prima. Dopodiché, c’è da dire che la Recanatese ha fatto una grandissima partita, e anche noi non siamo stati da meno. Mi pare che per il pubblico sia stata una gara bellissima da vedere. Ripeto, noi siamo statinei, e a tenere duro, perché vale la pena ribadire che abbiamo avuto a che fare con una squadra forte, ma proprio tanto.