Arezzonotizie.it - Loro Ciuffenna, via libera di Enac all’utilizzo del campo sportivo per Pegaso 2

IldiCuffenna sarà utilizzato come pista di atterraggio per l’elisoccorso: è stato infatti abilitato per l’atterraggio di2, unico mezzo della Regione Toscana dotato di tecnologia NVG (Night Vision Goggles) a visore notturno, che consente ai piloti una visione migliore.