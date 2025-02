Ilrestodelcarlino.it - Loreto, delegazione Pontificia: confermato Quattrini

Il cardinale Segretario di Stato Pietro Parolin (foto) ha nominato il dottor Claudioa membro del Consiglio di Amministrazione delladiper i prossimi tre anni, confermando così la carica già in essere. "Esprimo le mie congratulazioni al dottorper questa scelta compiuta dal cardinale Parolin - ha spiegato il presidente delle Opere Laiche Lauretane e Casa Hermes Federico Guazzaroni -.è una figura che offre la massima garanzia alla città di, per le sue competenze e l’esperienza maturata in questi anni di attività intensa e proficua. La sue riconferma è un vanto anche per le stesse Opere Laiche considerando che lui è anche membro del consiglio d’amministrazione della nostra Fondazione. Per noi è pertanto motivo di grande soddisfazione la sua riconferma, che va considerata segno dell’ottimo lavoro svolto sino ad ora.