Ilfattoquotidiano.it - Lorenzo Musetti si ritira anche da Acapulco: “Ho bisogno di più tempo”. Che cosa gli sta succedendo?

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Ciao a tutti, volevo aggiornarvi che purtroppo mi devore da. Speravo di tornare e poter giocare, ma hodi più“. Lo scrive su Instagramche, dunque, non prenderà parte all’Atp 500 di, in Messico. Il ritiro del tennista fa così entrare nel tabellone principale, come lucky loser, Mattia Bellucci. Il tennista lombardo arrivato in semifinale all’Atp 500 di Rotterdam, che aveva perso 6-1, 6-0 contro Gabriel Diallo nell’ultimo match di qualificazioni, se la vedrà con lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina. Ma, in attesa di rivedere Bellucci all’opera, resta una domanda: come maiha dato forfait?Dopo la settimana di riposo a seguito del ritiro dall‘Atp 500 di Rio de Janeiro, il toscano ha dovuto rinunciareal torneo messicano a causa di una lesione muscolare di primo grado al polpaccio della gamba destra che non sembra dargli pace.