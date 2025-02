Ilfattoquotidiano.it - Lorenzo Berlusconi campione sul ring riceve i complimenti da Clemente Russo. Il papà Pier Silvio: “La boxe è una scuola di comportamento, insegna il sacrificio”

In casac’è una giovane promessa della. Si chiamaed è il figlio die di Silvia Toffanin. Il 14enne ha appena vinto il suo sesto incontro su 6, e ilsprizza gioia da tutti i pori. Intervistato da Repubblica l’Ad di Mediaset spiega cheprima di approdare allaha provato altri sport e tutti gli riuscivano bene. L’illustre padre è contento che ora l’adolescente si sia dato ai guantoni perché “è unadil’impegno quotidiano, il rispetto e la perseveranza. Gli sport di combattimento non sono violenti: il nemico non è l’avversario, ma le difficoltà della vita che impari ad affrontare attraverso il. Senza sconti”. Per ora in famiglia non si pensa troppo al futuro e all’eventualità chepossa diventare un professionista: “Viviamo un giorno e un passo alla volta” è la replica di