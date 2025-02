Serieanews.com - Lookman, due gol per gli scout: quanto vale e chi potrebbe prenderlo

Leggi su Serieanews.com

Ademolasta devastando il campionato e anche in Champions ha numeri impressionanti. Andrà via in estate: ecco a chi piace epuò costare, due gol per glie chi(Foto: Ansa) – serieanews.comDopo i tuoni, arriva la tempesta. E questa volta ha il volto e i piedi di Ademola. Due gol per spazzare via l’Empoli, due gol per ricordare al mondo che lui c’è, nonostante tutto. E un messaggio chiaro a chi lo sta osservando: compratemi, sono un’iradiddio!Il nigeriano ha reagito nel modo che conosce meglio: segnando. E lo ha fatto dopo una settimana di tensione con Gian Piero Gasperini, quasi a voler ribadire che le discussioni possono accendersi, ma il talento resta lì, inamovibile.La stagione diè di livello assoluto, forse anche migliore di quella passata, quando ha trascinato l’Atalanta alla vittoria dell’Europa League con una finale da protagonista assoluto.