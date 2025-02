Tvplay.it - Lookman, deciso l’addio: offerta da 65 milioni

e l’Atalanta sembrano avere definitivamente rotto: a fine stagione ci saràtra l’attaccante nigeriano e il club bergamasco.Tutte le cose prima o poi finiscono. Sembra essere diventato questo lo slogan del momento nell’Atalanta, dopo le ultime rivelazioni attorno alla squadra. Pochi giorni fa è stato Gian Piero Gasperini ad annunciare, proprio con queste parole, il suo imminente addio alla società bergamasca. E adesso emerge che anche un altro protagonista della conquista dell’Europa League è destinato lasciare presto Bergamo, ovvero Ademolada 65. (LaPresse) TvPlay.itNella sua ultima conferenza stampa, Gasperini ha messo in chiaro che non rinnoverà ulteriormente il suo contratto col club lombardo, in scadenza a giugno 2026.