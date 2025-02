Unlimitednews.it - Lollobrigida “Voto tedesco dimostra il fallimento delle sinistre”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – "Il risultatoè positivo perché vede un governo che non ha più una guida a sinistra e mette in condizione di voltare pagina su temi concreti che devono vedere l'Ue più forte e non più debole". Lo ha dichiarato il ministro dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare, Francesco, a margine del Consiglio Ue che si è svolto a Bruxelles, rispondendo alle domande dei giornalisti in merito all'esitoelezioni federali tedesche.