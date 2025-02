Ilrestodelcarlino.it - L’Okasa Falconara chiude 5 a 0 e conquista la vetta

lain serie A femminile di calcio a cinque. Pur in coabitazione con le campionesse d’Italia del Bitonto, ma la circostanza non si verificava da maggio 2022. Nel mezzo una rivoluzione tecnica e di giocatrici che ha portato, ieri, coach Giulia Domenichetti e le sue ragazze a festeggiare al termine del perentorio 5-0 rifilato al Cagliari al PalaBadiali. La cronaca. Partita mai in discussione anche se il Cagliari è arcigno are tutti gli spazi e pronto a pungere con Queiroz.parte forte e sblocca il match dopo poco più di tre minuti: Balardin mette in mezzo per Elpidio, ma nel tentativo di anticiparla Vecchione devia sfortunatamente nella propria porta per l’1-0. Cagliari prova a reagire con Queiroz al 6’, ma Sestari si oppone con un grande intervento.