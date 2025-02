L'odio per Biden, i «complotti» su Covid e Capitol Hill. Chi è Dan Bongino, il podcaster filo-Trump nuovo vicecapo dell'Fbi

Leggi su Open.online

Nuova nomina ad effetto di Donaldai vertici delle agenzie di sicurezza Usa. Ilvicedirettoresarà Dan, ex poliziotto ed agente del Secret service e ora notodi destra, autore dell’omonimo DanShow. «Un uomo di incredibile amore e passione per il Paese», ha dettonell’annunciare la sua nomina, aggiungendo che«è pronto ad abbandonare» il ruolo diper servire l’agenzia federale. L’annuncio ha mandato nuovamente in subbuglio gli apparati di sicurezza Usa.infatti non ha alcuna esperienza pregressa nell’Fbi, anzi ha attaccato più volte l’agenzia. Dopo la perquisizione della residenza dia Mar-a-Lago alla ricerca dei documenti che il tycoon avrebbe portato via dalla Casa Bianca (2022), ad esempio,gridò al complotto, evocando un piano ordito da Joeper eliminare (fisicamente) l’avversario.