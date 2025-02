Ilgiorno.it - Lodi, i treni non arrivano e i pendolari si sentono "abbandonati sulle panchine"

, 24 febbraio 2025- “Subiamo continui disagi, sfruttando la linea ferroviaria Piacenza-Milano, la linea R38 diretti, i suburbani S1- Saronno e la S12 Melegnano-Bovisa, ma nessun problema si risolve!”. Tornano a farsi sentire gli attivisti del Comitatosud Milano egiano. “Ad esempio, permane la necessità di stilare un protocollo, tra Regione Lombardia e Trenord, che imponga la fermata straordinaria dei diretti Bozzolo/Mantova a Casalpusterlengo, quando qui si verificano guasti significativi (o sospensioni servizio per apertura di cantieri). Situazioni che comportano cancellazioni o ritardi dei Piacenza-Milano, di oltre i 20 minuti- introducono, dopo aver affrontato spesso disagi per raggiungere luoghi di lavoro o di studio-Invece per Codogno, occorre far fermare il Tper dei diretti della linea Piacenza-Milano o dei Bozzolo/Mantova, sempre quando si verificano guasti significativi” incalzano.