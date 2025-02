Formiche.net - L’obiettivo deve essere Make Ukraine Great Again. Scrive l’amb. Castellaneta

A tre anni dallo scoppio della guerra tra Russia e Ucraina occorre innanzitutto ribadire due punti fermi. Il primo è che il conflitto è iniziato a causa dell’invasione da parte di Mosca e non in seguito a presunte provocazioni da parte di Kyiv. Il secondo è che l’Occidente ha fatto bene a sostenere, militarmente e finanziariamente, l’Ucraina per evitare che soccombesse sotto l’attacco russo. Fatte queste doverose premesse, però, oggi è necessario ragionare con lucidità e realismo senza lasciarsi trascinare da polemiche politiche che rischiano di distogliere da ciò che dovrebbel’unico obiettivo, ovvero il raggiungimento della pace.Sembra ormai chiaro che il conflitto terminerà – non si sa esattamente quando ma auspicabilmente nel corso di quest’anno – e con esso anche l’invasione russa dell’Ucraina.