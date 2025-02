Thesocialpost.it - Lo zio di Rafa Nadal si schiera su Sinner: e lancia una frecciata clamorosa

Leggi su Thesocialpost.it

Toni, zio diel e direttore del torneo ATP 250 di Maiorca, ha espresso il suo disappunto per la sanzione inflitta a Jannik. L’ex allenatore del campione spagnolo ha preso apertamente le difese del tennista italiano, sostenendo che non meritava una punizione così severa.“è innocente, perché punirlo?”“non aveva alcuna intenzione di commettere un reato” ha dichiarato Toni. “Lo conosco personalmente, è un ragazzo corretto e non può essere trattato in questo modo per un errore avvenuto per caso. Bisogna punire chi cerca un proprio tornaconto, manon ha tratto alcun beneficio da ciò che gli viene contestato. Quindi perché sanzionarlo?”.Oltre a difendere il numero uno azzurro,hato anche un’accusa implicita ad alcuni tennisti del circuito che hanno criticato