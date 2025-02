Sport.quotidiano.net - Lo Zenith Prato passa a Castel Maggiore: espulsi Maltoni e il tecnico Marchini, Matta sarà squalificato. Il Progresso perde la gara e la testa

Leggi su Sport.quotidiano.net

Inaspettata sconfitta casalinga per ildi Davideche, reduce dall’ottimo score di tre vittorie consecutive, cade 2-0 contro la diretta rivale per la salvezza. Il team toscano, che rischia una pesantissima penalizzazione per aver utilizzato per ben sedici partite un giocatore che, a detta di alcuni, non sarebbe stato in regola con il tesseramento, ha dimostrato di non avere lain ‘tribunale’, ma assolutamente sul campo e, grazie a un fulmineo uno-due arrivato a metà del primo tempo e a unaordinata nella ripresa, ha portato a casa una vittoria tutto sommato meritata. Nei primi minuti di gioco le due squadre danno vita a bei duelli a centrocampo, ma, al 19’, il team di Settesoldi riesce a trovare il vantaggio: Falteri si rende protagonista di una pregevole azione personale e, dopo aver fatto il vuoto sulla destra e aver saltato Stellacci, lascia partire un diagonale mancino che non lascia scampo all’estremo difensore locale.