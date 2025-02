Ilnapolista.it - Lo scudetto di questo Napoli sarebbe un miracolo come quelli del Leicester e del Verona

Lodiundele delCalma, massima calma. Il campionato non è ancora finito e l’Inter (delle ultime settimane) non ha già locucito sulla maglia.Certo le “sorprese” nel calcio sono una eccezione e non la regola. Ma è già successo il 2 maggio del 2016 che il, a fine campionato, arrivasse prima dell’Arsenal, Tottenham e Manchester City. È già successo anche in Italia, il 12 maggio del 1985, quando ildiventò campione d’Italia.Il, quest’anno, farà un’impresailo il? Sperare in una risposta razionale a questa domanda èchiedere a Dracula di non essere assetato di sangue. Forse, comprensibilmente prevalgono il sogno e la passione. Personalmente non ho cambiato opinione.