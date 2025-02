Sbircialanotizia.it - Lo scandalo P. Diddy: in onda il racconto di un crollo epocale nell’hip-hop

Leggi su Sbircialanotizia.it

Un approfondimento senza precedenti sulle vicende giudiziarie di Sean “P.” Combs approda da questa sera su Sky Crime, con LoP., docu-film in due parti disponibile alle 22 e in streaming su NOW. Il secondo episodio andrà indomani, martedì 25 febbraio, sempre alla stessa ora. Un docu-film rivelatore Con un . L'articolo LoP.: inildi un-hop è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.