Lo Jolo deve accontentarsi di un punto. Il Mezzana batte il Tavola e lo sorpassa

Le sorprese, come di consueto, non sono mancate: il ventitreesimo turno dei campionati di Prima e Seconda Categoria, finito ieri, ha dato indicazioni chiare. Partendo dal girone D di Prima categoria: Carlesi ha segnato, ma loè stato bloccato sull’1-1 dalla Gallianese equindi condividere la seconda posizione in classifica con il Quarrata. Il Galleni ha ospitato Prato Nord – Maliseti Seano (1-1) mentre il CSL Prato Social Club ha prevalso sull’Atletico Casini Spedalino in virtù degli squilli di Petroni e Conti (i quali hanno certificato il 2-1 emerso al termine di novanta minuti di gioco). Tutto da rifare per il Casale Fattoria, che era impegnato ad Agliana in un difficile confronto con l’AM Aglianese. E a dispetto della marcatura di Passaretta, i neroverdi hanno fatto valere il fattore-campo riuscendo a vincere per 2-1.