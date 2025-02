Iodonna.it - Lo evidanziano i dati del Rapporto Censis-Eudaimon

In un periodo in cui le aziende non riescono a trovare lavoratori da assumere, perché questi ultimi, soprattutto le nuove generazioni, chiedono come condizione imprescindibile, che venga loro assicurato un equilibrio tra vita professionale e personale, le imprese, per essere percepite come più attraenti e competitive, hanno dovuto cominciare a investire maggiormente nel benessere dei dipendenti. Tuttavia, una quota ancora significativa di lavoratori si trova ad affrontare sensazioni di esaurimento, alienazione e stress, con ripercussioni negative sulla loro qualità di vita e sulla salute mentale. Lavoro, i giovani cercano stabilità, benessere e indipendenza X La voce dei lavoratori: bisogno di benessere in aziendaSecondo l’8°sul welfare aziendale, realizzato in collaborazione con Credem, Edison, Michelin e OVS, l’83,4% dei dipendenti italiani considera prioritario che il proprio lavoro contribuisca al proprio benessere fisico e psicologico.