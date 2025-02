Lanazione.it - 'Lo chiamavano Brizenbauer', presentato il docufilm sulla favola viola di Pino Brizi

Firenze, 24 febbraio 2025 - Trentatre minuti che trasudano di storiae raccontano un sogno. "Lo" è il documentariovita direalizzato dal nostro Roberto Davide Papini per QN La Nazione. Guarda il trailer La presentazione a Firenze, dopo la prima a Macerata - luogo di nascita dell'ex capitano della Fiorentina - è avvenuta sabato scorso in una gremita Sala Libero Beghi in Villa Arrivabene, sede del Quartiere 2. Giancarlo Antognoni e Moreno Roggi, ex compagni di, si sono mischiati a tifosi e appassionati. Presenti Furio Valcareggi, l'assessora allo sport del Comune di Firenze, Letizia Perini, e il padrone di casa Michele Pierguidi. Non poteva mancare Gianluca, figlio die protagonista del documentario, che ha già vinto la Menzione d'onore a Sport Movie & Tv, finale di 20 Festival (nei 5 Continenti) del “World Ficts Challenge“, campionato mondiale della televisione, del cinema, della cultura e della comunicazione sportiva.