Thesocialpost.it - “Lo abbiamo trovato così”. Era scomparso da giorni, è arrivata la notizia: terribile

Purtroppo, le ricerche di Salvatore Chillemi, il 49ennea Fortunago, si sono concluse tragicamente nel pomeriggio di oggi, lunedì 24 febbraio. Il suo corpo senza vita è statoa circa 500 metri dal luogo dove era stata avvistata la sua Vespa. Il corpo, rinvenuto in una radura fangosa, è stato sottoposto a un primo esame da parte del medico legale, ma non sono state avanzate ipotesi definitive sulla causa della morte, che sarà determinata tramite autopsia, disposta dal magistrato di turno.Leggi anche: Volante della polizia contro un’auto, incidente spaventoso: il bilancio è graveSul corpo non sono stati rilevati segni evidenti di violenza. Al momento, sono diverse le ipotesi in corso, tra cui quella di un malore fatale o di un incidente. La Vespa, ritrovata domenica sera grazie all’uso dei droni e delle squadre di terra dei vigili del fuoco che avevano localizzato il suo cellulare, non sembra aver subito danni significativi, anche se era stata trovata adagiata su un fianco, a breve distanza dalla strada sterrata di Costa Cavalieri a Fortunago.