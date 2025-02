Oasport.it - LIVE Sonego-Tsitsipas, ATP Dubai 2025 in DIRETTA: si parte con il torinese al servizio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI BOLELLI/VAVASSORI-KHACHANOV/RUBLEV (4° MATCH DALLE 11.00)40-15 Scambio prolungato chiuso dall’errore di dritto dell’ateniese.30-15 Scappa via la risposta di dritto di.15-15 Dritto in controbalzo fulmineo dell’azzurro.0-15 Si comincia con un ottimo dritto inside in dell’ellenico.PRIMO SET15:36 In corso il riscaldamento prepartita. Tra poco più di 4 minuti via al match con l’azzurro al.15:33 Accolti dall’applauso del pubblico entrano in campo Lorenzoe Stefanos.15:27 Il vincente dell’incontro troverà al secondo turno il russo Karen Khachanov, che nel match precedente non ha avuto problemi contro il britannico Evans.15:22 Quella che ci apprestiamo a commentare sarà la quarta sfida tra il piemontese e l’ellenico, con quest’ultimo che finora ha lasciato per strada un solo set.