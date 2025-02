Oasport.it - LIVE Sonego-Tsitsipas 6-7, ATP Dubai 2025 in DIRETTA: l’ellenico conquista il primo set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI BOLELLI/VAVASSORI-KHACHANOV/RUBLEV (4° MATCH DALLE 11.00)40-40 ACE! ACE! Parità.30-40 Palla break. Ancora uno splendido dritto inside in vincente del numero 11 ATP.30-30 Non passa la risposta con il rovescio in back del greco.15-30 A metà rete il passante di rovescio dell’azzurro.15-15 Servizio, dritto e smash a segno per.0-15 Dritto incrociato vincente del.1-0 Game. Decolla la risposta di dritto del piemontese.40-15 Secondo ACE del greco.30-15 Ancora una volta Lorenzo pasticcia con la volèe di rovescio.15-15 Terza palla corta vincente di dritto del torinese.15-0 Gran dritto incrociato vincente del numero 11 ATP.SECONDO SET7-6 (4)set. Con un guizzo in avanzamento il grecoilparziale.