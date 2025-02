Oasport.it - LIVE Sonego-Tsitsipas 6-7 3-6, ATP Dubai 2025 in DIRETTA: stop immediato per il torinese

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI BOLELLI/VAVASSORI-KHACHANOV/RUBLEV (4° MATCH DALLE 11.00)17:26 Si chiude qui la nostratestuale di. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di serata.17:25 Un ACE ed un doppio fallo per il piemontese, che ha servito il 63% di prime ricavandone il 71% di punti. Lorenzo ha sofferto con la seconda, dalla quale ha estrapolato soltanto il 48% dei punti. 3 ACE ed un doppio fallo per il greco, sopra l’80% con la prima ed il 70% con la seconda.17:23 Un pizzico di rammarico per il tiebreak perso da 3-0 da parte di, che ha sofferto il gioco offensivo del suo avversario. Tanti errori con la volèe da parte dell’azzurro, solitamente preciso con questo fondamentale.